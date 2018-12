24.12.2018

Noch einmal die eigene Tochter sehen

Wünschewagen macht in Ulm und Langenau Station

Was ist, wenn die Lebenszeit zu Ende geht und noch ein besonderer Wunsch offen ist? Dann sind vermeintlich kleine Wünsche das Allergrößte. Ein schwerstkranker Patient aus dem Vogtland in Sachsen wollte noch einmal seine Tochter und seine Enkeltochter in Langenau sehen. Da er die notwendige Übernachtung nach dem Besuch nicht in einem Hotel verbringen konnte, drohte die Erfüllung dieser Sehnsucht kurzfristig zu scheitern.

Doch für solche Wünsche gibt es die Initiative Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland. Sie bringt die Fahrgäste unbürokratisch an ihren Wunschort. Möglich wird dies durch speziell dafür ausgebaute Krankentransportwagen und ehrenamtliche, professionell geschulte Helfer.

Nach einer Anfrage des Arbeiter- Samariter-Bundes aus Leipzig an die organisierten Pflegeheime im Alb-Donau-Kreis fand man sehr schnell eine Lösung: Der Patient konnte die Nacht gemeinsam mit einer Begleitperson im Seniorenzentrum Wiblingen verbringen. Die Einrichtung stellte zwei Einzelzimmer sowie ein Frühstück kostenfrei zur Verfügung. Die gesamte pflegerische Versorgung wurde von den mitgereisten Betreuungspersonen übernommen.

„Für uns war es keine Frage, dass wir hier kurzfristig helfen, denn es ist einfach schön, wenn einem schwerkranken Menschen ein solcher Wunsch erfüllt werden kann“, erklärt Verena Rist, Geschäftsführerin der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis. Am Freitagabend kam der in Leipzig stationierte Wünschewagen gegen 18 Uhr im Seniorenzentrum Wiblingen an. Am nächsten Morgen machte sich das Fahrzeug mit dem schwerstkranken Patienten wieder auf den Weg zurück ins Vogtland und von dort zurück nach Hause. (az)

Weitere Informationen zur Initiative Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds gibt es im Internet unter wünschewagen.de.

Themen Folgen