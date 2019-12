vor 3 Min.

Nur noch ein Gottesdienst am Sonntag

Evangelische Kirche in Nersingen wird immer leerer. Neues Konzept soll nun helfen

Ein neues Gottesdienst-Zeitalter ist in der evangelischen Kirche in Nersingen angebrochen. „Nach vielen Jahrzehnten verabschieden wir uns von einem starren Gottesdienst-Korridor, der an jedem Sonntag zwei meist völlig gleich gestaltete Gottesdienste hintereinander an verschiedenen Orten vorsah.“ So stellte die Kirchengemeinde ihr Vorhaben in der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung Kontakt vor.

Pfarrer Tobias Praetorius hatte schon sein Längerem das Bedürfnis, etwas am Gottesdienst-Konzept zu ändern. „Wir hatten zwei Gottesdienste an jedem Sonntag, und zwar in Steinheim und in Nersingen oder Straß“, so Praetorius. Nach vielen Überlegungen und einem langen Prozess wurde ein Konzept an der Gemeindeversammlung verabschiedet, dass es nur noch einen Gottesdienst am Sonntag geben wird, im rotierenden System. Grund dafür waren vor allem die immer weniger werdenden Gottesdienst-Besucher. Er möchte ein Konzept, das alles abdeckt und ein erweitertes Angebot. „Es ist der Versuch für etwas Neues“, sagte der evangelische Pfarrer und ist sich bewusst, dass dies ein mutiger Schritt ist.

Es wird in Zukunft jeden Sonntag einen Gottesdienst geben, die jedoch in verschiedenen Formen gefeiert werden sollen. Zum einen wird es weiterhin den traditionellen Gottesdienst mit Orgel und Predigt geben, zum anderen werden nun moderne Gottesdienste mit neuer musikalischer Gestaltung und zeitgemäßer Sprache angeboten. Und auch Gottesdienste der anderen Art: Dazu zählen unter anderem Freiluft-Gottesdienste oder Taizé-Andachten.

Praetorius erzählt, dass ihm aufgefallen sei, dass es vor allem bei Trauungen und Taufen der Wunsch sei, moderne Lieder zu singen. „Viele junge Leute kennen Lieder aus ihrer Konfirmandenzeit, wie zum Beispiel „Laudato si“ oder „Danke für diesen guten Morgen“. Und diese Lieder passen nun mal besser zu Gitarre oder Keyboard als zu einer Orgel“, so der aufgeschlossene Pfarrer. „Man muss offen sein und man muss ausprobieren“, so der 52-Jährige. Für ihn ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen. „Früher gab es nicht so viel Freizeitangebote oder Fernsehprogramme rund um die Uhr. Die Welt um uns herum und auch das Verhalten hat sich stark geändert, deswegen sind auch die Besucherzahlen schon lange rückläufig.“ Sein Ziel ist es, neue Kirchengänger zu gewinnen und er will zeigen, dass ein Gottesdienst nicht eintönig sein muss. Jeder soll mit diesem neuen Konzept sein „Gottesdienst-Angebot“ finden. „Es ist doch einfach schön, wenn auch Kinder mitsingen und die Lieder kennen.“ Es wird weiterhin noch Familiengottesdienste geben und auch die Gemeindefeste sollen fester Bestand in der Gemeinde bleiben, aber die Sonntage sollen eben in Zukunft vom alten Konzept abweichen. „Das war schon immer so“, dieser Satz soll nun der Geschichte angehören und die Nersinger Gläubigen sollen sich nun auf etwas Neues freuen. Dies wird erst einmal für ein Jahr ausprobiert und danach soll entschieden werden, ob es so weitergehen soll. (ewgo)

