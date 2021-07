"Rettet die Grundschule": Protestmarsch gegen Schließung in Oberfahlheim

Plus "Rettet die Grundschule" fordern Bürgerinnen und Bürger aus dem Nersinger Ortsteil Oberfahlheim. Bei einem Protestmarsch werden Vorwürfe gegen die Gemeinde laut.

Die geplante Schließung der Oberfahlheimer Grundschule birgt auch nach dem offiziellen Beschluss des Nersinger Gemeinderats noch immer Zündstoff. Im April hatte sich die Mehrheit der Räte für das Aus des Standortes entschieden. Das baufällige Gebäude, mangelnder Brandschutz und ein neues Unterrichtskonzept sind die Gründe, weshalb die Schule geschlossen werden soll. Das wollen sich viele Bürgerinnen und Bürger aber nicht gefallen lassen.