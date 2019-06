vor 35 Min.

Paul Silberbaur fährt mit dem Rad 2500 Kilometer auf dem Jakobsweg

Der 72-jährige Weißenhorner Paul Silberbaur bricht in einigen Tagen zu seiner nächsten Pilgerfahrt auf. Die beachtliche Route will er mit dem Fahrrad meistern.

Von Andreas Brücken

Es wird wieder eine Tour der Superlative, wenn Paul Silberbaur am 8. Juli auf sein Rad steigt. Rund 2500 Kilometer in sieben Wochen will der 72-Jährige auf seiner neuen Pilgerfahrt auf dem legendären Jakobsweg zurücklegen: „Vom Ende der Welt, der Sonne entgegen, bis nach Weißenhorn“, beschreibt Silberbaur den Weg. Dabei zeigt er auf eine Landkarte, die unübersehbar in seiner Wohnung hängt. Eine rote Linie markiert die Strecke von Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens über Weißenhorn bis nach Jerusalem in Israel.

Den Weg ins Heilige Land legte Silberbaur, wie berichtet, bereits in den vergangenen Jahren zurück. Danach wollte der Weißenhorner die Strapazen der Pilgerreisen eigentlich nicht mehr auf sich nehmen. In drei Etappen bewältigte er die etwa 5200 Kilometer lange Strecke von Weißenhorn bis nach Jerusalem, wo er 2018 ankam. Doch zwei Symposien, die Silberbaur in der Zwischenzeit besuchte hatte, hätten wieder die Leidenschaft in ihm geweckt, erzählt er.

In wenige Taschen kommt alles, was Silberbaur braucht

In vier Satteltaschen und einem Rucksack verstaut Silberbaur alles, was er auf der Tour zum Leben braucht: Ein Zelt, eine Notration zum Essen, die Reiseapotheke und die Fotoausrüstung werden zusammen ungefähr 25 Kilogramm wiegen, schätzt der Pilger. Auf die Frage, ob er Angst vor Überfällen habe, winkt er schmunzelnd ab: „Ich bin als Pilger unterwegs und gleichzeitig als Schwabe, der nichts hat – was soll da schon passieren?“ Auch die mächtigen Gebirge der Pyrenäen und des Zentralmassivs in Frankreich können den 72-Jährigen nicht abschrecken: „Wenn es zu steil wird, steige ich ab und schiebe – das ist wenigstens für den Hintern entspannend.“

Die bevorstehenden Höhenmeter hat er ohnehin nicht gezählt: „Ich muss ja sowieso über die Berge drüber, ganz egal, ob ich weiß, wie hoch sie sind.“ Der größte Feind des Radlers sei jedoch Gegenwind und Regen: „Dann kühlt der Körper aus und die Gefahr steigt, dass man krank wird.“

Der 72-Jährige trainiert im Fitnessstudio für die Tour

Unvorbereitet steigt Silberbaur auch diesmal freilich nicht in den Sattel. Seit Weihnachten trainiere er im Fitnessstudio, erzählt er. Längere Trainingsfahrten durch das Allgäu habe er ebenfalls unternommen. Dem Alter geschuldet hat er jedoch sein Pensum etwas gesenkt: Rechnete er vor einigen Jahren noch mit 80 Kilometern täglich, sind es heute zwischen 50 und 60. Der Umstieg auf ein E-Bike ist für den Pilger derweil kein Thema: „Noch kann ich mit meinem Tourenrad fahren.“

Silberbaur geht es allerdings nicht nur um die sportliche Herausforderung. Als Pilger will er religionsübergreifend mit Menschen in Kontakt treten, wie er es bereits schon auf seiner Tour in den vergangenen Jahren gemacht hat: „Vom Kosovo über Syrien bis Israel und Palästina gibt es überall Baustellen für den Frieden“, sagt er. Und so stellt Silberbaur schon sein nächstes Projekt im kommenden Jahr in Aussicht: Dann will er den Jerusalemweg als weltweit längsten Friedens- und Kulturweg auch mit der Fuggerstadt verbinden.

