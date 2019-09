vor 35 Min.

Pedelec-Fahrerin nach Unfall gestorben

76-Jährige stößt mit Auto zusammen und erliegt ihren Verletzungen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen der Pedelec-Fahrerin und einer Autofahrerin am vergangenen Mittwoch erlag die Frau nach Polizeiangaben jetzt ihren Verletzungen. Wie berichtet war die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad mit elektrischer Pedalunterstützung in einem Radweg in Richtung Beimerstetten unterwegs.

Frau wollte mit Pedelec eine Straße überqueren

Als sie die Beimerstetter Straße an der Einmündung Mergelgrube überqueren wollte, geschah das Unglück: Die Frau übersah eine 44-Jährige mit ihrem Renault. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Unfall nicht mehr verhindern. Auto und E-Bike stießen zusammen mit tödlichen Folgen für die 76-Jährige. (az)