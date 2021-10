Bauernverband im Kreis Neu-Ulm muss sich neu aufstellen

Plus Beim ersten Treffen seit Monaten tauschen sich die Ortsobmänner des Bauernverbands Kreis Neu-Ulm auch über die geplanten ICE-Trasse Ulm–Augsburg aus. Ein Wechsel steht an.

Zur Tagung der Ortsobmänner des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Neu-Ulm konnte Kreisobmann Andreas Wöhrle rund drei Dutzend Ortsobmänner im Saal der Gebetsstätte Marienfried begrüßen. Sein besonderer Gruß galt dem kürzlich zum Bundestagsabgeordneten gewählten Alexander Engelhard, auch in Funktion als Ortsobmann anwesend.