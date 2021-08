Ferienbetreuung für Pfaffenhofer Grundschulkinder abgesagt

Mangels Anmeldungen wird die Ferienbetreuung für Grundschulkinder abgesagt. Nächstes Jahr will Pfaffenhofen anders planen.

Zum Start der Sommerferien gibt es eine schlechte Nachricht für Pfaffenhofer Eltern: Die von der Gemeinde organisierte Ferienbetreuung in der fünften und sechsten Ferienwoche wurde wegen mangelndem Interesse abgesagt. Das Angebot soll für nächstes Jahr verbessert werden.

Laut Bürgermeister Sebastian Sparwasser wurden bis zum Ende der Anmeldefrist Mitte Juli nur acht Kinder angemeldet. Damit wurde die Mindest-Teilnehmeranzahl von zwölf Grundschülern nicht erreicht. Trotzdem wolle die Gemeinde die Ferienbetreuung im kommenden Jahr wieder anbieten. Das Angebot dieses Jahr hätte die Eltern 70 Euro pro Betreuungswoche gekostet. Das sei vergleichbar mit ähnlichen Programmen aus den Nachbarkommunen, so Sparwasser.

2022 soll wieder eine Ferienbetreuung angeboten werden

Gemeinderätin Claudia Walk kritisierte an dem Betreuungsangebot, dass die fünfte und sechste Ferienwoche für viele Eltern zu spät sei. Ihr sei von verschiedenen Seiten zugetragen worden, dass so eine Betreuung in der dritten und vierten Woche besser gewesen wäre. Das wäre auch ihr selbst lieber gewesen, denn sie habe in den letzten beiden Ferienwochen Urlaub und benötige dann keine Betreuung für ihre Kinder mehr.

Christoph Maisch von den Grünen schlug vor, für die Betreuung im Jahr 2022 schon frühzeitig einen Termin festzulegen. Viele Menschen müssten schon zu Beginn des Jahres ihre Urlaubstage verteilen. Wenn die Bürger dann schon über das Angebot Bescheid wüssten, könne das in die Urlaubsplanung mit einfließen.