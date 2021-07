Pfaffenhofens Grünflächen sollen attraktiver für Insekten werden

Mit einem neuen Pflegekonzept sollen die kommunalen Grünflächen in Pfaffenhofen und entlang von Verkehrswegen attraktiver für Insekten werden.

Mit einem neuen Pflegekonzept will der Gemeinderat von Pfaffenhofen die Biodiversität auf den kommunalen Grünflächen innerorts und entlang von Verkehrswegen erhöhen. Ziel ist es dabei, Insekten mehr Nahrung und Lebensraum zu bieten. Der Aufwand soll sich im Vergleich zur bisherigen Pflege nicht erhöhen. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Konzept für die kommunalen Ausgleichsflächen, größere Grünflächen sowie entlang von Gräben erarbeitet. Dies geschah im Nachgang an das Volksbegehren Artenvielfalt – "Rettet die Bienen!"

Biodiversität soll auf kommunalen Grünflächen erhöht werden

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Neu-Ulm wurde ein Pflegekonzept für die kommunalen Grünflächen ausgearbeitet. Dieses sieht unterschiedliches Vorgehen bei verschiedenen Flächen vor. So soll die Vegetation an Hängen möglichst lange stehen gelassen werden, während Gräben nur einseitig gemäht werden sollen. "Wir müssen schauen, wo es funktioniert und wo nicht", sagt Bürgermeister Sebastian Sparwasser zu dem Pflegekonzept.