Pfaffenhofens Nachbarn helfen

Im Pfarrbüro können Menschen in Pfaffenhofen ihre Hilfe anbieten.

Immer mehr Gemeinden schließen sich der Hilfsaktion an

Die derzeitige Situation hinterlässt bei vielen Bürgern Unsicherheiten und Ängste. In dieser Zeit will nun auch das Pastoralteam der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen für persönliche Gespräche, Gebetsanliegen oder die Sorgen und Nöte zur Verfügung stehen und ein offenes Ohr haben. Täglich können Menschen von 17 bis 19 Uhr in der Pfarrei unter der Telefonnummer 07302/960-611 anrufen.

Auch in Pfaffenhofen und Holzheim wurde vor Kurzem eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Menschen, die ihre Erledigungen derzeit nicht selbst tätigen sollen oder können, wie beispielsweise Corona-Risikogruppen oder Menschen in Quarantäne, können sich melden. Notwendige Einkäufe und Besorgungen werden dann von Freiwilligen übernommen.

Beim Anruf im Pfarrbüro in Pfaffenhofen soll der Name, die Adresse sowie die eigene Telefonnummer genannt werden. Personen der Nachbarschaftshilfe nehmen dann Kontakt auf. Im Gespräch können organisatorische Fragen besprochen werden, wie: Wie kann man die notwendige Distanz bei der Übergabe einhalten, wo soll der Einkauf abgelegt werden oder auch wie soll die Bezahlung ablaufen. Das Pfarrbüro erreicht man unter der Telefonnummer 07302/960-60. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es einen Anrufbeantworter. Auch in Holzheim kann man sich im Pfarrbüro oder im Rathaus melden. (az)

Auch in Neu-Ulm, Nersingen, Roggenburg, Senden, Vöhringen und Weißenhorn gibt es Nachbarschaftshilfen, mehr dazu im Service-Teil unserer Zeitung auf Seite 27.

