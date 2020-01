vor 48 Min.

Pfaffenhofer Gewerbe setzt auf Kontinuität

Mitglieder des Verbands planen wieder Autoschau

Kontinuität ist das Schlagwort, mit dem der Vorsitzende des Pfaffenhofer Gewerbeverbands, Alfons Endres, die Jahreshauptversammlung am Montagabend im Sportheim zusammenfasst: „Die Dinge, die wir anfangen, wollen wir auch konsequent weiterführen.“ Die Rede ist etwa von der jährlich stattfindenden Autoschau beim Frühjahrsmarkt in der Marktgemeinde. Seit 1997 stellen die örtlichen Autohäuser dort ihre neuesten Modelle vor. Auch in diesem Jahr soll die Veranstaltung stattfinden – und zwar in gewohnter Manier am Palmsonntag, 5. April, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus und der VR-Bank. Vor mehr als 40 Jahren wurde der Pfaffenhofer Frühjahrsmarkt am Palmsonntag wieder-belebt, dessen Tradition auf Kaiser Karl III. zurückgeht, der im Jahre 1474 der Gemeinde an der Roth das Marktrecht verliehen hatte.

Kontinuität verspricht Endres auch bei den örtlichen Betriebsbesichtigungen des Gewerbeverbands: „Seit 20 Jahres besuchen wir regelmäßig unsere Geschäfte. Bei wem wir in diesem Jahr vorbeischauen, ist allerdings noch offen.“ Informiert werden die rund 80 Mitglieder derweil weiterhin über den hauseigenen Newsletter, der sechsmal im Jahr verschickt wird. Dort wurde in der Vergangenheit etwa über die Baustelle an der Hauptstraße informiert. Die ist nun Geschichte – ganz zur Zufriedenheit von Endres: „Die Hauptstraße ist saniert und der Stadtkern aufgehübscht. Die Attraktivität der Gemeinde hat nochmals zugenommen.“

Großes Interesse hatten die rund 100 Teilnehmer am Gespräch des Vorsitzenden mit den beiden Bürgermeisterkandidaten. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung des Gewerbeverbands stellten sich Sebastian Sparwasser und Christoph Oetinger vor und diskutierten mit Endres über ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte. (loto)