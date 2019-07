19:00 Uhr

Pilger aus ganz Deutschland beten in Marienfried

Plus Teilnehmer des großen Gebetstags bei Pfaffenhofen schätzen Begegnung und Austausch. Auch aus Nachbarländern reisen Gläubige an.

Von Iris Goefsky

Der Pilger aus dem Raum Marburg machte einen ausgeglichenen Eindruck. „Nach diesem Gebetstag fühle ich mich gestärkt und innerlich befreit“, sagte der Teilnehmer des großen Gebetstags, der am Wochenende in Marienfried bei Pfaffenhofen stattfand. So wie dieser Mann sind ungefähr 2000 Gläubige aus Deutschland und aus einigen Nachbarländern angereist. Viele kommen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr nach Marienfried, um an zwei Tagen zu beten und vor allem der Gottesmutter Maria zu gedenken, die in den Jahren 1940 und 1946 dort erschienen sein soll.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen