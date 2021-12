Tötungsdelikt in Amstetten? Mann leblos auf Feld gefunden

Zeugen finden einen Toten auf einem Feld in Amstetten, der schon Stunden vor dem Fund gestorben sein soll. Hintergründe sind noch unklar.

In Amstetten im Alb-Donau-Kreis soll nach Informationen unserer Redaktion ein Mensch getötet worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft vermelden allerdings lediglich, dass am Mittwoch um kurz vor 11.30 Uhr ein toter Mann auf einem Feld gefunden worden sei.

Die Behörden schreiben in einer Mitteilung von einem "schrecklichen Fund". Ob es sich um ein Verbrechen handelt, kommentierten sie nicht. Bislang sei nicht gesichert, was zum Tod des Mannes geführt habe – die Ermittlungen dauern demnach an.

Leiche in Amstetten gefunden: Obduktion soll Todesursache klären

Zeugen hätten den Mann gefunden, so die ermittelnden Behörden. Das Opfer soll nach Erkenntnissen der Behörden ein 35 Jahre alter Inder aus dem Kreis Göppingen sein. Notarzt und Rettungsdienst konnten dem Mann nicht mehr helfen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod schon Stunden vor dem Fund eingetreten sein, so die Behörden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, die Todesursache sei zumindest für einen Nicht-Mediziner nicht offensichtlich zu erkennen gewesen. Man hoffe auf Erkenntnisse aus einer Obduktion der Leiche. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass eine Sonderkommission eingerichtet sei und die Ermittlungen führe.