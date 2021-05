Ulm/Laichingen

vor 13 Min.

Mann mit Axt spaziert durch Laichingen

Mit einer Axt soll laut Polizei ein 35-Jähriger am Montag in Laichingen für Unruhe gesorgt haben.

Ein Mann mit einer Axt in der Hand sorgt am Montag in Laichingen für Beunruhigung und einen Polizeieinsatz.

