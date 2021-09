Senden

Wer wirft 200 ungeöffnete Briefe in einen Altpapier-Container?

200 ungeöffnete Briefe wurden in Senden entdeckt. Nun ermittelt die Polizei.

Plus 200 ungeöffnete Briefe werden in einem Sendener Stadtteil in einem Altpapier-Container entdeckt. Die Polizei ermittelt. Weitere Details zum Fall sind nun bekannt.

Von Michael Kroha

Ein durchaus kurioser Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Senden. 200 ungeöffnete Briefe wurden in einem Altpapier-Container entdeckt. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses. Wie kamen die Briefe dorthin? Wer ist dafür verantwortlich? Erste, weitere Details sind inzwischen bekannt.

