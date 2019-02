vor 48 Min.

Polizei erwischt Zehnjährigen am Steuer von Radlader

Einer Motorradstreife ist bei Laichingen ein Kind am Steuer eines Radladers aufgefallen. Der Vater des Zehnjährigen hatte seinen Sohn mit dem Baufahrzeug losgeschickt.

Polizisten einer Motorradstreife ist am Mittwochnachmittag ein Kind am Steuer eines Radladers aufgefallen. Die Beamten zogen das Baufahrzeug aus dem Verkehr, wie das Ulmer Polizeipräsidium berichtet.

Polizei Ulm erwischt Zehnjährigen am Steuer von Radlader in Laichingen

Der Radlader fuhr auf der Straße von Hohenstadt in Richtung Machtolsheim. Diese ist zwar gerade gesperrt, für manche Zwecke aber freigegeben. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an. Ein zehnjähriger Bub kletterte aus der Fahrerkabine und war sichtlich stolz auf seine Fahrleistungen, so die Einschätzung der Beamten. Tatsächlich schien der Zehnjährige dem ersten Eindruck nach vertraut mit der Maschine. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll der Vater den Buben beauftragt haben, in den Wald zu fahren. Er wollte nachkommen.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Vater, weil der die Fahrt zugelassen hatte. (az)

