vor 6 Min.

Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkung: Verbotene Gartenpartys und Autowäsche

Die Polizei hat am Sonntag im Landkreis Neu-Ulm mehrere unerlaubte Treffen aufgelöst. Viele wollten offenbar das schöne Wetter nutzen.

In mehreren Fällen im Landkreis Neu-Ulm hat die Polizei am Sonntag eingreifen müssen, weil Menschen gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben. So informierten Anwohner am Sonntagmittag die Polizei in Senden über ein Zusammentreffen mehrerer Personen in einer Hofeinfahrt im Silcherweg.

Es wurde gegrillt und Bier getrunken

Dem Polizeibericht zufolge traf eine Streife vor Ort auf drei Personen, die zusammen grillten und Alkohol tranken, obwohl sie nicht im gleichen Hausstand wohnen. Ein paar Stunden später trafen die Polizisten auf ein weiteres Treffen von sechs Bier trinkenden Personen in der Ulmer Straße in Senden. Beide Zusammenkünfte wurden aufgelöst, gegen die Beteiligten wurden Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.

Treffen in Illertissen

Beamte der Polizeiinspektion Illertissen trafen am Sonntagabend auf vier Personen, die auf einem Parkplatz in der Dietenheimer Straße zusammenstanden. Bei der Kontrolle hatten die Beamten laut Polizeibericht den Verdacht, dass sowohl die drei Frauen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, als auch der 23-jährige Mann keinen triftigen Grund zum Verlassen des eigenen Hausstandes hatten. Des Weiteren stand die Gruppe so nah zusammen, dass der Mindestabstand deutlich unterschritten wurde. Alle vier bekommen nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Im Landkreis Neu-Ulm war einiges los am Wochenende. Bild: Thomas Heckmann

Damit müssen auch eine 53-Jährige und eine 21-Jährige aus Osterberg rechnen. Ein Unbekannter informierte die Polizei, dass es in einem Anwesen im Schloßweg zu einem nicht ordnungsgemäßen Treffen zweier Frauen komme. Vor Ort trafen die Beamten auf die 21-Jährige, die sich ohne triftigen Grund bei der 53-Jährigen Bewohnerin aufhielt.

Mehrere wollten ihr Auto waschen

An einer Autowaschanlage in der Rudolf-Diesel-Straße in Vöhringen wollte ein 39-Jähriger am Sonntagnachmittag sein Auto waschen. Er konnte aber keinen gewerblichen Grund vorweisen und auch die angebrachten Hinweisschilder ignorierte der 39-Jährige, wie die Polizei mitteilt.

In Nersingen wollten einige Personen ebenfalls den Sonntag nutzen, um ihr Auto zu waschen. Gegen 16 Uhr beobachteten Beamte der Polizei Neu-Ulm fünf Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge wuschen und saugten. Keine der Personen hatte einen triftigen Grund, um sich dort aufzuhalten. Den Autowäschern wurde ein Platzverweis erteilt. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Gartenfeier in Neu-Ulm wurde aufgelöst

Etwa zur gleichen Zeit entdeckte die Bereitschaftspolizei in Neu-Ulm eine Gartenfeier in der Schützenstraße. Die sieben Menschen stammten aus verschiedenen Haushalten und hielten auch den Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht ein. Sie zeigten sich gegenüber der Polizei uneinsichtig, akzeptierten aber den Platzverweis. Auch sie wurden angezeigt. (az)

Lesen Sie auch:

Corona: Erneuter Todesfall im Landkreis Neu-Ulm

Polizeivertreter kritisieren unterschiedliche Lockerungen in Bundesländern

Themen folgen