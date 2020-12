vor 32 Min.

Polizei sucht Zeugen: Kinder werfen Schnee und Eis von einer Brücke auf die B10

Kinder sollen Schnee und Eis von der einer Brücke in Neu-Ulm auf die B10 geworfen haben.

Mehrere Kinder sollen Schneebälle und Eisplatten in Neu-Ulm von einer Fußgängerbrücke auf die B10 geworfen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Sonntag um 11.05 Uhr teilte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer der Polizeiinspektion Neu-Ulm mit, dass mehrere Kinder im Bereich zwischen Memminger Straße und Reuttier Straße auf einer Fußgängerbrücke stehen und Schneebälle und Eisplatten auf die Fahrbahn der Europastraße herunterwerfen. Bei der Überprüfung trafen die Beamten die Kinder auf der Brücke und in der näheren Umgebung nicht mehr an.

Bisher ist nicht bekannt, ob weitere Verkehrsteilnehmer von den Kindern beworfen wurden und ob es hierbei zu einer Gefährdung oder zu Beschädigungen kam.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr auf, da aufgrund der Wetter- und Straßenverhältnisse eine Gefahr für die Fahrzeugführer durch etwaige Ausweichmanöver nicht ausgeschlossen werden konnte.

Mögliche Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (az)

