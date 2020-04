vor 19 Min.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Unfall hat sich am DIenstag in Gerlenhofen ereignet.

Nach einer Unfallflucht in Gerlenhofen am Dienstagmorgen ist die Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 10 Uhr touchierte ein Lastwagen mit Anhänger beim nach links abbiegen in die Gotefridstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen einen am rechten Fahrbahnrand geparktes weißes Auto der Marke VW. An dem Wagen entstand ein Heckschaden in Höhe von 2500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lkw-Fahrer anschließend einfach weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Laut Aussage eines Anwohners handelte es sich um ein blaues Lkw-Gespann mit polnischer Zulassung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher blieb erfolglos. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, können sich sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen