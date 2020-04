17:20 Uhr

Polizeireport: Verwirrter Mann lief mit Axt durch Neu-Ulm

Etwa ein Meter lang war die Axt, die ein Mann im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen am Samstagabend hinter sich her zog. Ein aufmerksamer Passant alarmierten deshalb die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 24-Jährige sehr verwirrt war und wohl auch psychisch krank sei. Was der Mann mit der Axt vorhatte, konnte nicht geklärt werden. Die Polizei fand den Mann in der Nähe der Donau und brachte ihn in die psychiatrische Abteilung einer Klinik. (az)

