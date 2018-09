18:33 Uhr

Porsche landet auf dem Dach

Fahrerin überholt rasant und prallt gegen eine Ampel. Durch den Unfall kommt es zu langen Staus in Ulm.

Rasant unterwegs gewesen ist eine 49-Jährige bei einem Unfall am Montagmorgen in Ulm. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau gegen 7.40 Uhr mit ihrem Porsche vom Berliner Ring Richtung Blaubeurer Straße. Die 49-Jährige wollte nach links Richtung Stadtmitte abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei umfuhr sie ein Auto auf der Linksabbiegespur. Hierzu soll sie zu schnell auf die Rechtsabbiegespur ausgewichen sein und das andere Auto noch geschnitten haben. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto handeln, das geradeaus über die Blaubeurer Straße weiter fuhr.

Die Frau kam anschließend mit ihrem Porsche ins Schleudern und fuhr gegen einen Randstein. Dann prallte das Auto gegen eine Ampel, die umknickte. Der Porsche landete auf seinem Dach. Zeugen halfen der verletzten Frau aus dem Auto, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden am Porsche beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 30000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Ampel beträgt circa 3000 Euro. Zur Bergung und Unfallaufnahme war die Blaubeurer Straße zeitweise gesperrt. In der Folge kam es zu langen Staus. (az)

