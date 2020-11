vor 48 Min.

Probefahrt geht schief: 23-Jähriger setzt PS-starken Leihwagen gegen Betonpfosten

Der junge Mann verlor in Pfaffenhofen/Remmelthofen die Kontrolle über den hochmotorisierten Leihwagen einer Autofirma.

Eine Probefahrt mit einem hochmotorisierten Leihwagen einer Autofirma endete für einen 23-jährigen Mann abrupt. Im Kurvenbereich der Remmeltshofener Dorfstraße in Pfaffenhofen/Remmeltshofen verlor der junge Mann am Donnerstag gegen 12 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen den Betonpfosten einer Grundstücksabgrenzung.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Leihfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.500 Euro. Am Betonpfosten entstand nur geringer Schaden. (az)

