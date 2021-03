vor 16 Min.

Probleme mit dem Neu-Ulmer Kita-Portal Tolina

Plus Fünf Jahre nach seiner Einführung sorgt das Kita-Verwaltungsprogramm in Neu-Ulm für Komplikationen. Sollen Kita-Plätze in Zukunft zentral vergeben werden?

Von Quirin Hönig

Der zurückhaltende Umgang mit der Digitalisierung in Deutschland ist auch für die Neu-Ulmer Kindertagesstätten ein Problem. Bei der Platzsuche auf dem Portal Tolina gibt es Chaos und Unsicherheit bei der Anmeldung. Zur Verwaltung wird Tolina überhaupt nicht genutzt. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur mit diesen Problemen und beriet über Lösungsmöglichkeiten. Die beiden CSU-Stadträte Juliane Lidl-Böck und Johannes Stingl forderten ein zentrales Anmeldeverfahren für alle Kindertagesstätten.

Seit Anfang 2016 nutzen Neu-Ulmer Kitas das Verwaltungsprogramm Tolina. Zusätzlich dazu wird laut Ralf Seiffert, Leiter des Dezernats für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, von allen Einrichtungen ein weiteres Programm für Kindergartenverwaltung und Abrechnung verwendet. Diese Aufgaben könnten auch von Tolina übernommen werden. Derzeit wird es aber nur für die Anmeldung verwendet. Zwar gebe es keine Komplikationen bei den Schnittstellen der Programme, so Seiffert, aber Mängel bei der Pflege des Portals vonseiten der Kitas sorgten für Verwirrung bei den Eltern.

Chaos bei der Suche nach Kita-Plätzen in Neu-Ulm

Damit Tolina reibungslos genutzt werden kann, müssten die Leitungen aller Kitas die Daten regelmäßig prüfen und aktualisieren. Laut der Recherche der Stadtverwaltung werden derzeit Platzanfragen zum Teil nicht bearbeitet, Wartelistenplätze werden erst dann gelöscht, wenn ein Betreuungsvertrag geschlossen wurde oder eine endgültige Absage vorliegt und offene Kita-Plätze werden den Eltern nicht angezeigt. Auch werden, in Kitas bei denen es sowohl Krippe als auch Kindergarten gibt, Kinder teils der falschen Einrichtung zugeordnet.

Die Stadtverwaltung habe deshalb die Leiter der Kitas darauf hingewiesen, dass die Daten auf Tolina regelmäßig aktualisiert werden müssen. Außerdem habe man den Einrichtungen eine Personalschulung für den Umgang mit dem Programm angeboten. Anderweitig könne man vonseiten des Dezernats bei der aktuellen dezentralen Platzvergabe nicht zur Verbesserung der Lage beitragen. Eine zentrales Verfahren, wie es Lidl-Böck und Stingl fordern, würde für mehr Transparenz sorgen, sei aber auch mit einem höheren Personalaufwand verbunden.

Auch die Eltern sorgen in Neu-Ulm für Probleme

Jedoch liegt die Ursache aller Probleme nicht nur bei den Kitas. "Manche Eltern nutzen Lücken von Tolina bei der Platzsuche aus", sagt Ruth Greiner von der CSU, die als Pastorin der Friedenskirche Einblicke in die Arbeit des Kinderhauses Lebenswert hat. "Sie tauschen zum Beispiel ersten und zweiten Vornamen des Kindes, um neben den fünf Plätzen auf der Warteliste noch fünf weitere zu bekommen." Diese Lücken müssten geschlossen werden, wenn man das Programm weiter verwenden wolle.

Der Ausschuss beschloss letztendlich, dass die Stadtverwaltung nun mit den Trägern der Kitas verhandeln werde, wie man die zukünftige Platzvergabe gestalten wolle. Sollte die dezentrale Vergabe über Tolina beibehalten werden, müsste es der Verwaltung möglich sein, Einrichtungen zu sanktionieren, die ihre Daten nicht regelmäßig aktualisieren. Bei einem Umstieg auf ein zentrales Vergabesystem müsste die Stadt Neu-Ulm mehr Personal einstellen. Auch ein Wechsel von Tolina auf ein anderes Kindergartenverwaltungsprogramm sei eine Möglichkeit. Geplant ist, dass frühestens zu Beginn des kommenden Jahres Klarheit über die digitale Vergabe von Kita-Plätzen herrsche.

