vor 27 Min.

Programm für Kulturnacht ist online

Beim Nahverkehr gibt es eine Änderung

Bereits zum 19. Mal bilden die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm einen kulturellen Kosmos: Am Samstag, 21. September findet wieder auf beiden Städten der Donau die Kulturnacht statt. Seit Kurzem steht nun das gesamte Programm online: Rund 150 Veranstaltungen an 121 verschiedenen Orten sind im Internet auf kulturnacht-ulm.de oder auf kulturnacht-neu-ulm.de abrufbar, übersichtlich und klar strukturiert. Die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm markiert jedes Jahr den Auftakt in die neue Kultursaison. Künstler und Institutionen präsentieren sich dem Publikum, geben teils einen Vorgeschmack auf das, was die kommenden Monate bringen, und erobern oft auch Orte, wo sonst nicht die Kultur regiert. In den vergangenen Jahren nutzen jeweils rund 10000 Menschen dieses Angebot.

2019 gibt es aber eine wichtige Änderung: Zur Kulturnacht findet diesmal kein Aktionstag „Ohne Auto – mobil“ mit kostenlosem Nahverkehr im gesamten DING-Gebiet statt. Trotzdem kommen Besucher weiterhin ohne Fahrschein mit dem ÖPNV an alle Veranstaltungsorte im gesamten Stadtgebiet. Das betrifft alle Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge, die in den Waben 10/20 verkehren. Zusatzfahrten auf den regulären Linien sorgen weiterhin dafür, dass die meisten Kulturnachtveranstaltungen zwischen 19 und 0.30 Uhr im Viertelstundentakt erreichbar sind. Von außerhalb reist man übrigens am besten mit der DING-Tageskarte Single oder Gruppe zur Kulturnacht an.

Das komplette Kulturnachtprogramm gibt es auch für unterwegs. Die Kulturnacht-App, kostenlos erhältlich ab September im App Store oder Google Play Store (siehe QR-Codes), bietet Tools zur persönlichen Routenplanung und verspricht ausführliche Informationen zum Programm. Eintrittsbänder sind in der Kulturnacht an der zentralen Kasse am Münsterplatz vor dem Stadthaus oder in jedem Veranstaltungsort erhältlich. Das Kulturnacht-Kinderprogramm beginnt bereits ab 15 Uhr, Kinder bis zwölf Jahren in Begleitung von Erwachsen mit Eintrittsband haben freien Eintritt.

Wer das Programm lieber in gedruckter Form studieren will, muss auf das Programmheft warten, das ab Ende August an vielen öffentlichen Stellen in der Doppelstadt ausliegt. (az)

