Prozess: Mann schlägt Busfahrer in Pfaffenhofen ins Gesicht

Plus Weil ein 25-Jähriger in Pfaffenhofen nicht dort aussteigen darf, wo er will, attackiert er den Fahrer. Nun steht er vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm.

Von Maximilian Sonntag

Ein 25-jähriger Mann aus Pfaffenhofen hat einem Busfahrer ins Gesicht geschlagen und ihn mit derben Worten beleidigt. Davon ist das Amtsgericht Neu-Ulm überzeugt und hat ihn wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt – also insgesamt 2000 Euro.

Am 28. Dezember 2019 soll der 25-jährige Mann mit dem Pfiffibus, einem Rufbus, der im Landkreis Neu-Ulm abends und am Wochenende als Ergänzung zum Linienverkehr fährt, von Weißenhorn nach Pfaffenhofen unterwegs gewesen sein. Er forderte laut Anklageschrift den Busfahrer auf, ihn an der Haltestelle Schwesternweg in Pfaffenhofen aussteigen zu lassen. Da diese nicht auf dem Weg lag, weigerte sich der Busfahrer, dort anzuhalten. Daraufhin schnallte sich der Angeklagte ab, lief zum Fahrersitz nach vorn und beleidigte den Chauffeur.

Als der Bus in Pfaffenhofen stoppt, schlägt der Angeklagte zu

Als der Bus an der nächsten Haltestelle stoppte, soll der Angeklagte ihm durch einen Schlag mit der flachen Hand eine Prellung im Gesicht sowie ein blaues Auge zugefügt haben. Der Geschädigte konnte aufgrund des Vorfalles gut eineinhalb Monate nicht arbeiten, da die psychischen Folgen eigenen Angaben nach für ihn erheblich waren.

Gemeinsam mit seinem Anwalt trat der Busfahrer bei der Verhandlung im Amtsgericht Neu-Ulm als Zeuge und Nebenkläger auf. Zum Prozess kam es letztlich, da der Angeklagte den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft vom 5. Mai dieses Jahres ablehnte. Ihm sei die dort angesetzte Strafe mit 70 Tagessätzen zu je 40 Euro für den einen Schlag in das Gesicht des Opfers zu hoch, hieß es.

Zu den Geschehnissen im Bus machte der 25-Jährige kaum Angaben, akzeptierte aber den von der Staatsanwaltschaft geschilderten Sachverhalt. Der zweifach vorbestrafte Mann, 2015 wegen Diebstahls und 2017 wegen Erschleichens von Leistungen, entschuldigte sich gegen Ende des Verfahrens persönlich bei dem Geschädigten für sein Handeln. Die Vorstrafen des Angeklagten wurden damals mit Geldstrafen geahndet und sind mittlerweile beglichen.

Der Busfahrer fordert für den Schlag Schmerzensgeld

Für den Schlag ins Gesicht forderte das Opfer vor Gericht Schmerzensgeld. Unter Anleitung des Vorsitzenden Richters Thorsten Tolkmitt konnten sich der Angeklagte und der Busfahrer auf eine Summe in Höhe von 750 Euro einigen, die der Angeklagte in zwei Raten zahlen kann.

In seinem Urteil berücksichtigte der Richter, dass sich der Täter mit seinem Opfer auf einen Ausgleich einigen konnte. Außerdem rechnete er dem Angeklagten positiv an, den Schaden wieder gut machen zu wollen und dass er die Darstellungen der Staatsanwaltschaft zum Ablauf des Vorfalls so akzeptiert hat. Die baldige Zahlung des Schmerzensgeldes schütze den Täter aber dennoch nicht vor einer Bestrafung aufgrund der Körperverletzung und Beleidigung, sagte der Richter abschließend.

Der 25-Jährige muss nun mit insgesamt 2750 Euro für sein Handeln geradestehen.

