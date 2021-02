vor 16 Min.

Prozess in Ulm: Deshalb soll eine Frau eine Spielhalle angezündet haben

Plus Weil im Haus neun Menschen schliefen, als das Feuer gelegt wurde, ist eine Frau in Ulm wegen versuchten Mordes angeklagt. Ein Mann nennt ein mögliches Motiv.

Von Michael Peter Bluhm

Eine 42-jährige Frau aus dem Alb-Donau-Kreis muss sich vor dem Schwurgericht Ulm wegen neunfachem versuchtem Mord im Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung und Diebstahl in zwei Fällen sowie Unterschlagung verantworten. Die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im September 2020 mehrfach im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit in einer Spielhalle in Ehingen Wechselgeld an sich genommen und für sich verwendet haben. Um das zu vertuschen, soll sie ein weiteres Verbrechen begangen haben, das neun Menschen hätte töten können.

Ende September 2020 soll die Frau ihre Entdeckung durch eine bevorstehende Kassenprüfung befürchtet haben. So begab sie sich laut Anklageschrift nachts in die Spielhalle, um sie belastende Unterlagen an sich zu nehmen. Damit das Fehlen der Unterlagen niemandem auffiel, legte sie laut Anklagebehörde in der Spielhölle Feuer, um sämtliche sie belastenden gelagerten Belege zu verbrennen.

Landgericht Ulm: Frau wegen wegen versuchtem Mord angeklagt

In der Anklageschrift geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagten klar war, dass ein Feuer solchen Ausmaßes auf das gesamte Gebäude hätte übergreifen können. Außerdem soll der 41-Jährigen bewusst gewesen sein, so der Oberstaatsanwalt bei der Anklageschriftverlesung, dass sich im Obergeschoss mehrere Wohnungen befanden, in denen Menschen schliefen. Deren Tod habe sie, so der Oberstaatsanwalt am ersten Prozesstag, „billigend in Kauf genommen“. Tatsächlich griff das Feuer nicht auf das Gebäude über, sondern erlosch nach Abbrennen der eingesetzten Brandbeschleuniger von selbst, ohne dass einer der Bewohner verletzt worden wäre. Den Sachschaden des Brandes beziffert der Oberstaatsanwalt auf mindestens 5000 Euro.

Die Frau hatte, so die Beweisaufnahme am ersten Prozesstag, die brennbare Flüssigkeit Bioethanol auf dem Teppich der Spielhalle ausgeschüttet. Eine Überwachungskamera hatte aufgenommen, wie die Flammen hochschlugen. Zunächst ließ sich die Frau nicht identifizieren. Bei den Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei schließlich auf die 42-jährige angeklagte Frau, die nach dem sie belastenden Fall weiter in dem Casino arbeitete. Insgesamt soll sie 1600 Euro in der Spielhalle unterschlagen haben, ergaben die Ermittlungen der Polizei.

Brand einer Spielhalle: Vermieter nennt im Prozess mögliches Motiv

Gleich zu Beginn der Beweisaufnahme gab der Verteidiger der Angeklagten im Gerichtssaal bekannt, dass seine Mandantin nicht aussagen werde. Als erster Zeuge gab der Vermieter der Angeklagten ein mögliches Motiv für die Tat bekannt. Die Frau habe für August und September 2020 die Miete nicht bezahlt.

Insgesamt sechs Sitzungstage hat die Schwurgerichtskammer vorgesehen. Insgesamt sind 17 Zeugen und ein Sachverständiger geladen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen