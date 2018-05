05:52 Uhr

Prozess um Blutrache: Täter in Todesangst

Ein Polizeitaucher am Rösslesee in Erbach: Durch ein Eichenblatt, das sich innerhalb der Leichenumhüllung befunden hatte, ermittelte die Polizei den genauen Tatort.

In der Verhandlung rund um einen Mord wegen einer Familien-Fehde werden weitere Details bekannt.

Von Michael Peter Bluhm

Idylle pur ist das grünste Gewässer in der Region, der Rösslesee in Erbach: Dieses kleine Paradies für Angler, wo sich Karpfen, Barsche und Hechte tummeln, sollte das ewige Grab für einen 19-jährigen Mann werden, der am Ufer des Nachbarsees erschlagen und im Rösslesee versenkt wurde. Blutrache ermittelte eine 40-köpfige Sonderkommission „See“ als Tötungsmotiv. An dem jungen gebürtigen Albaner soll grausame Blutrache vollzogen worden sein für einen Mord seines Onkels vor 18 Jahren, mit dem er überhaupt nichts zu tun hatte.

Der Fall vom April vergangenen Jahres wirft ein Schlaglicht auf Selbstjustiz im nördlichen Albanien, die auch vor deutschen Grenzen nicht halt macht. Gestern war der dritte von insgesamt 32 angesetzten Verhandlungstagen, in denen eine Vielzahl von Zeugen und Sachverständigen geladen sind. Die Sonderkommission hat in Deutschland und Albanien akribische Vorarbeit geleistet, sodass die Staatsanwaltschaft Anklage in diesem mysteriösen Fall erheben konnte.

Nach den mündlichen Gesetzen der albanischen Blutrache namens Kanun musste der junge Mann für einen Mord bezahlen, der begangen wurde, als er gerade mal ein Jahr alt war. Gesetzesgemäß kann die Rache laut Kanun erst vollzogen werden, wenn das auserwählte Opfer 18 Jahre alt geworden ist. Der „Auserwählte“ lebte in Nordrhein-Westfahlen, wurde offensichtlich von den Bluträchern ausgekundschaftet nach Erbach gelockt und mit einem Hammer erschlagen.

Was die mit großer Wahrscheinlichkeit zwei Täter nicht kalkulierten, war der Umstand, dass eine Leiche, auch eng verpackt in eine Umzugsplane, gefesselt mit einem Maschendraht und beschwert mit einem 18,9 Kilogramm schweren Betonblock binnen weniger Monate durch die entstandenen Leichengase vom Seegrund nach wenigen Wochen an die Wasseroberfläche treibt und somit von einem Angler entdeckt werden konnte. Mithilfe eines Nachbarn zogen sie mit ihrer Anglerausrüstung das Leichenpaket ans Ufer und alarmierten die Polizei.

Schnell geriet ein 46-jähriger Göppinger unter Verdacht, diesen Auftragsmord der Familie des vom Onkel auf offener Straße in einer albanischen Industriestadt erschossenen Mannes vollzogen zu haben. Er wohnt seit Jahren in Göppingen und betreibt einen gut gehenden Betrieb im Automobilbereich. Es ist ein Rätsel, wie jemand wie er seine Existenz aufs Spiel setzt, um einen jungen Mann zu töten, oder zumindest billigend in Kauf nimmt, den er überhaupt nicht kennt. Doch der Angeklagte schweigt, ließ aber durch seinen Anwalt am Anfang des Prozesses verlauten, dass er von einem Albaner zu Handlangerdiensten gezwungen worden sei. Aus Todesangst um sich und seine Familie habe er eingewilligt und sein Auto zur Verfügung gestellt. Am Erbacher Rösslesee sei er mehrfach in Begleitung gewesen, aber nicht am Tag des Verbrechens.

Nach dem Albaner, der sich „Don“ nennen soll, wird noch gefahndet, so steht der Göppinger nun allein vor dem Schwurgericht wegen des schlimmsten Verbrechens, das es gibt. Mord aus Heimtücke und niedrigsten Beweggründen. Wie akribisch die Polizei ermittelte, zeigte sich zum Beispiel am gestrigen Verhandlungstag, als ein Kriminaltechniker erzählt wie der präzise Tatort am Nachbarsee des Fundortes ermittelt wurde. Durch ein Eichenblatt, das sich innerhalb der Leichenumhüllung befunden hatte. Und belastet wird auch der Angeklagte durch den Taucherfund einer Plastiktüte im immergrünen Rösslesee in der sich ein Handtuch befand. Infolge von DNA-Proben gab es Übereinstimmungen mit einem Handtuch in seiner Wohnung.

Auch gestern verfolgte der Angeklagte die grausigen Bilddokumentationen über den Leichenfund im Gerichtssaal regungslos und blickte nur gelegentlich in den Besuchersaal, wo seine Frau saß.

Das Gericht muss sich auf einen langwierigen Prozess gefasst machen, nachdem nach einem Rechtshilfeersuchen 20 CDs aus Albanien mit etwa 2000 Seiten der Staatsanwaltschaft und dem Schwurgericht zugesandt wurden. Sie müssen derzeit von Übersetzern bearbeitet werden.

Weitere albanische Zeugen sollen auch noch mal in ihrer Heimat vernommen werden, deren Aussagen auf gestrigen Vorschlag des Vorsitzenden im Prozess verlesen werden, wenn die zwei Verteidiger damit einverstanden sind. Das wird bis zum nächsten Verhandlungstag des Schwurgerichts am 6. Juni geklärt.

Themen Folgen