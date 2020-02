vor 20 Min.

Prunksitzung in Senden: Der CCI feiert die 50er

Die Sendener Elfergarde besteht aus Tänzerinnen im Namen Ihrer närrischen Majestäten. Nina Rosenberger (links) leitet die Truppe an.

Zahlreiche Gruppen aus der Region besuchen den Carneval Club Illertal in Witzighausen zu seiner Show.

Von Andreas Brücken

Die Halle voll, die Stimmung gut, der Höhepunkt des Karnevals naht. All das konnten die vielen Besucher in Witzighausen erleben.

Ein richtiges Narrenjubiläum feierten die Mitglieder des Carneval Clubs Illertal (CCI) mit 50 Jahren zwar nicht, dennoch haben die Besucher der diesjährigen Prunksitzung in der Gemeinschaftshalle Witzighausen stetig kleine Hinweise auf das goldene Jubiläum entdeckt: Ganz im Stil der 1950er-Jahre, mit Pettycoats oder Bildern von riesigen Straßenkreuzern und einer Jukebox – all dies war unmissverständlich. Auch Ihre närrischen Tollitäten Prinzessin Monique I. und Prinz Farzam I. schlossen sich optisch diesem Motto an.

Hier sehen Sie Bilder von der Prunksitzung:

1 Bilder Karneval in Senden: Mit Musik und Showtanz feiert der CCI

Gleich zu Beginn des Abends sorgten die Veranstalter für einen Höhepunkt, als Tanzmariechen Emy über die Bühne fegte. Sie und ihr Vorbild, das Show-Tanzmariechen Alina, zeigten beide, dass sie scheinbar schwerelos elegant und gleichzeitig rasant ihr Programm beherrschen. Zweifache Tanzfreude präsentierten Rena und Giulie mit ihrem Auftritt als Doppeltanzmariechen. Fast schon professionell zeigten die Damen der Elfergarde ihr Können auf der Bühne.

Dass in den vergangenen fünf Jahrzehnten auch zahlreiche Freundschaften zu anderen Vereinen geschlossen wurden, ließ sich an der langen Gästeliste des Abends ablesen: Der Leipheimer Haufen war da mit der Güssengarde, den Original Gassenheulern und der Showtanzgruppe gesellte sich ebenso zum festlichen Showabend des Carneval Clubs Illertal wie die Mitglieder des Storchennests aus Unterfahlheim mit ihrer Aufführung im Stil von Walt Disney oder dem Männerballett – und damit waren sie nicht die Einzigen. Die Greane Krapfa aus Oberelchingen schickten eine tanzende Abordnung der Prinzengarde. Aus Unterknöringen beteiligten sich ebenso die Prinzengarde und auch das Männerballett sowie die Showtanzgruppe an der Veranstaltung des CCI.

Eine technische Panne meistert der CCI meisterhaft

Als krönender Abschluss durften auch in diesem Jahr die Illerelfen nicht fehlen, die mit ihrem Auftritt in die Welt von Captain Jack Sparrow entführten.

Überschattet wurde der Showabend des Carneval Clubs Illertal von kleineren Pannen rund um die Musik. Doch mit viel Charme und Spontanität sorgten die Karnevalsfreunde dafür, dass selbst störende technische Probleme den wahren Spaß des Publikums an der so bunten fünften Jahreszeit nicht trüben konnten.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Der Orkan „Sabine“ macht der Feuerwehr viel Arbeit

In einer Ulmer Kita arbeiten fünf männliche Erzieher