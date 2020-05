Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Plus 81-Jähriger wird von Auto erfasst. Ein Sachverständiger untersucht nun den genauen Unfallhergang.

Ein Sachverständiger für Unfallanalytik rekonstruiert einen schweren Verkehrsunfall vom Freitagmittag, bei dem ein 81-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 12.30 Uhr wollte der Senior vom Ulmer Stadtteil Wiblingen kommend vor Unterweiler links abbiegen, als er von eine Auto erfasst wurde.

Landstraße war drei Stunden gesperrt

Über drei Stunden war die Landesstraße zwischen der B30-Ausfahrt Ulm-Donaustetten und Illerkirchberg gesperrt, um den schwer verletzten Radfahrer zu versorgen und in eine Klinik zu bringen. Neben Rettungswagen und Notarzt war auch der Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle. Nach den Spuren an der Unfallstelle hatte kam der Radfahrer aus einer Nebenstraße mit einem Stop-Schild und wollte nach links auf die Landesstraße abbiegen. Noch bevor er den gegenüberliegenden Fahrbahnrand erreichen konnte, wurde er seitlich von einem von rechts kommenden Audi erfasst. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und wurde anschließend auf die Straße geschleudert.

Der Audi fuhr noch einige Meter weiter in den Seitenstreifen hinein und überfuhr dort ein Verkehrszeichen. Um den genauen Unfallhergang und auch die Geschwindigkeiten der beteiligten Fahrzeuge berechnen zu können, ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass ein Sachverständiger die Spuren an der Unfallstelle und den Unfallfahrzeugen sichert. Dazu wurde auch vor Ort ein Bremsversuch mit dem Audi unternommen, um Rückschlüsse auf den technischen Zustand schließen zu können. Die Landesstraße war dazu rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (heck)

