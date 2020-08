16:15 Uhr

Radfahrer stürzt in Thalfingen im Wald und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Thalfingen ist ein Radler schwer verletzt worden.

Im Wald bei Thalfingen ist ein 45-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Er hatte bergab die Kontrolle über sein Rad verloren.

Ein Notruf wegen eines gestürzten Radfahrers ist am späten Freitagabend bei der Neu-Ulmer Polizei eingegangen. Ein 45-jähriger Mann aus Oberelchingen befuhr mit seinem Fahrrad einen Waldweg beim „Weißen Berg“ in Thalfingen. Beim „Downhill“-Fahren verlor der Radfahrer laut Polizei die Kontrolle über sein Rad und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung im Wald. Bei dem Sturz wurde der 45-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Ulmer Klinik gebracht werden. (az)

