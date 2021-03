09:41 Uhr

Radfahrer übersehen: Mann nach Unfall in Blaustein verletzt

In Blaustein ist ein Radfahrer verletzt worden.

Beim Abbiegen hat in Blaustein ein Autofahrer einen Mann auf dem Fahrrad übersehen. Es kam zum Unfall.

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Blaustein erlitten.

Der 36-Jährige fuhr gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto in der Ulmer Straße. An der Schloßstraße bog er nach rechts ab. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer auf dem nebenliegenden Radweg.

Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich stürzte der 63-Jährige von seinem Cube Pedelec. Dabei verletzte er sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen