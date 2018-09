vor 56 Min.

Radler tanken ihr E-Bike bald in Thalfingen auf

Auch in Thalfingen, vor der Brasserie Adler, soll eine Zapfsäule für E-Bikes aufgestellt werden.

In den Elchinger Ortsteilen sollen Zapfsäulen für E-Bikes aufgestellt werden – mit Zuschüssen dreier Landkreise und des Freistaats

Von Andreas Brücken

Fahrräder mit elektrischer Unterstützung sind bequem, machen Spaß und liegen im Trend. Damit den Radlern in Elchingen nicht der Strom ausgeht, überlegten die Gemeinderäte bereits vor genau einem Jahr, eine Ladestation zu einzurichten. Doch mit Blick auf die hohen Kosten und die leeren Kassen traten die Räte bald auf die finanzielle Bremse und strichen das Vorhaben ersatzlos von der Tagesordnung. Rund 12.000 Euro hätte der Anschluss mit sechs Ladepunkten gekostet.

Umso größer war jüngst die Freude im Gremium, als die Gemeindeverwaltung einen Antrag auf den Sitzungstisch legte, in dem es sich um die Beteiligung an einem Projekt der Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm dreht. Ziel darin ist Verbesserung der Radwege entlang der Donau. Die Kommunen haben die Möglichkeit, verschiedene Module wie E-Bike-Ladestationen, Tische oder Liegen zu beschaffen und entlang der Radwege zu installieren. Gerade einmal 1716 Euro kostet demnach eine Zapfsäule nach Abzügen der Zuschüsse. Damit müssten sich die Elchinger mit lediglich 40 Prozent an der Anschaffung beteiligen.

Drei Zapfsäulen für E-Bikes sollen in Elchingen eingerichtet werden

Drei Zapfsäulen, die jeweils in den Gemeindeteilen aufgestellt werden sollen, wurden von den Gemeinderäten beschlossen. Auch eine Panoramaliege, die zwischen Thalfingen und Oberelchingen stehen soll, sowie eine Panoramaschaukel im Bereich des Klosters Oberelchingen sollen gekauft werden.

Hinter dem Förderprojekt steht ein Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Gefördert werden soll damit die Infrastruktur der rund 300 Kilometer Radwege im Schwäbischen Donautal und dessen Nebentälern.

Einstimmig stellten sich die Gemeinderäte schließlich hinter den Antrag der Verwaltung. Unkonventionell war dagegen der Vorschlag von Achim Götz (CSU): „Eine Steckdosenleiste in Gaststätten habe ich auch schon als Ladestation gesehen.“

Trotz breiter Zustimmung der Fraktionen, nahm Karl Mayer (CSU) die Diskussion zum Anlass, grundsätzlich die zum Teil gefährliche Situation der Radler in der Gemeinde zu kritisieren: „Wir brauchen nicht nur Strom, sondern auch Sicherheit für Radfahrer.“ Als Beispiel nannte Mayer fehlende Markierungen auf den Straßen und rote Farbahnanstriche, die abgenutzt und kaum noch sichtbar seien.

