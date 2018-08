vor 38 Min.

Rätselspaß auf den Spuren der Partnerstädte

Testen Sie diesmal Ihr Gedächtnis bei unserem Sommer-Memory

In den Sommerferien bietet unserer Zeitung weit mehr als eine tagesaktuelle Berichterstattung, Service und spannenden Lesestoff. Das Motto lautet: Spielen Sie sich mit der NUZ durch den Sommer! In jeder Ferienwoche erscheint in einer unserer Ausgaben eine Sonderseite mit einem Spiel, das sich einfach vorbereiten lässt.

In der zweiten Folge fragen wir Sie: Erkennen Sie die Bilder aus der Region? Erinnern Sie sich an die Partnerstädte? Bei Spiel mit der NUZ benötigen Sie diesmal ein gutes Gedächtnis. Beim Partnerstädte-Memory müssen Sie die Bilder finden, die zusammengehören. Zum Beispiel das Neu-Ulmer Stadtwappen und das Wappen der Partnerstadt Trissino. Oder die Iller bei Senden und den Dortmund-Ems-Kanal bei Senden in Westfalen. Schneiden Sie die Bilder einfach auf unserer Seite 29 aus! Nächste Woche geht es mit einem anderen Spiel weiter, seien Sie gespannt.

Eine kleine Gedankenstütze für das Memory:

Die Partnerstädte von Neu-Ulm sind Bois-Colombes (Frankreich), Meiningen (Thüringen), Trissino (Italien) und New Ulm (USA). Ulm ist keine Partnerstadt, sondern als Schwesterstadt auf dem anderen Ufer sogar noch mehr als das.

Die Partnerstädte von Illertissen sind Carnac (Frankreich) und Loket/Elbogen in Tschechien.

Villecresnes (Frankreich) und Valmadrera (Italien) heißen die Partnerstädte von Weißenhorn.

Die Partnerstädte von Senden heißen Piove di Sacco (Italien), Uffholtz (Frankreich) und Senden in Westfalen.

Mit drei anderen Städten ist Vöhringen verbandelt: mit Hettstedt (Sachsen-Anhalt), Vizille (Frankreich) und Venaria Reale (Italien).

Die Partnergemeinde von Nersingen heißt Reichenau in Kärnten.

Die Partnergemeinden von Babenhausen sind Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette (Frankreich). (az) "Seite 29

