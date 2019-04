17:24 Uhr

Raoul Schrott in Ulm: Der Dichter als Wissenschaftler

Zur Eröffnung der Literaturwoche Donau stellt der Autor sein Buch „Erste Erde Epos“ in Ulm vor – ohne daraus zu lesen. Die zahlreichen Zuhörer erfahren dafür einiges über die Ursprünge des Lebens.

Von Marcus Golling

Die Zuhörer im überfüllten Saal der Ulmer Museumsgesellschaft waren gewarnt: Raoul Schrotts Buch „Erste Erde Epos“ erzählt die Geschichte des Universums vom Urknall bis zur Gegenwart in Vorarlberg, wo der Autor heute lebt. Eine beachtliche Strecke also. „Ich hoffe, Sie haben Wasser, Wanderriegel und Fruchtzucker dabei“, sagt Schrott. Doch was dann zur Eröffnung der Literaturwoche Donau (das komplette Programm hier) kommt, ist gar nicht strapaziös, sondern erhellend und unterhaltsam. Denn der gebürtige Tiroler ist nicht nur ein Intellektueller, der sich als Autor, Forscher und Übersetzer mit so unterschiedlichen Themen wie der dadaistischen Lyrik und dem Werk Homers auseinandersetzte, sondern auch einer, der gerne von sich und seiner Arbeit erzählt. Er kann es.

„Erste Erde Epos“, erschienen 2016, ist mit seinen fast 850 Seiten und seiner poetischen Sprache ein Koloss, der auf den Durchschnittsleser einschüchternd wirken mag: Der Literaturkritiker Denis Scheck nannte das Werk, das auf den Erkenntnissen von Naturwissenschaften beruht, eine „Bibel für Atheisten“. Schrott selbst schüchtert niemanden ein, er begrüßt die Ulmer („Ich bin überrascht, wie viele Leute es in Ulm gibt“) mit einem „Grüß Gott“, lobt, dass sich Eröffnungsredner Christian Katzschmann mit seiner Laudatio einen „Haufen Arbeit“ gemacht habe – und redet los. „Ich erzähle Ihnen halt etwas, lesen können Sie ja selber.“

Tatsächlich: Schrott wird an diesem Abend keine Zeile aus „Erste Erde Epos“ vortragen. Wohl aber erfahren die Besucher viel über die Hintergründe des gewichtigen Werks und die Beweggründe seines Schöpfers. 99,9 Prozent der literarischen Veröffentlichungen beschäftigten sich mit den immer gleichen Themen: Wer geht mit wem ins Bett? Wer wird vom wem ermordet? Mit den Dramen des menschlichen Lebens also. „Aber was ist die Bühne?“, fragt Schrott.

Raoul Schrott reiste für sein Buch nach Chile, Island und Kanada

Für sein Epos hat er sich sieben Jahre lang in naturwissenschaftliche Literatur vertieft – und wichtige Orte bereist. Er besuchte die Atacama-Wüste in Chile, von wo aus Astronomen mit gewaltigen Teleskopen in die Vergangenheit des Universums blicken. Er besuchte Island, um dort auf dem Meeresgrund die Schwarzen und Weißen Raucher zu suchen, hydrothermale Quellen, an denen Forscher heute den Ursprung des Lebens vermuten. Er besuchte auch den äußersten Nordwesten Kanadas, um dort das älteste bekannte Gestein der Welt, den vor 4,03 Milliarden Jahren entstandenen Acasta-Gneis, zu sehen. Wie er dabei fast verhungert und von einem Bären gefressen worden wäre, ist eine andere Geschichte, die Schrott später als eine Art Zugabe erzählt.

In seiner launigen, aber klug konzipierten Ansprache ans Publikum spart der Autor nicht mit wissenschaftlich grundierten Details: Jedes der Atome in unserem Körper sei durch mindestens drei Sonnenexplosionen gegangen, 70 Prozent unseres Grundbauplans seien mit dem von Schwämmen identisch und so weiter. Die Reaktion: Staunen, manchmal schweigend, manchmal lachend. Schrott legt ein grundlegendes Problem offen: Unsere Zeit verfügt über ein so großes und komplexes naturwissenschaftliches Wissen, dass sich praktisch nur noch Forscher darüber austauschen können – und das auch nur innerhalb ihrer Disziplinen. „Wir sind alle naturwissenschaftliche Analphabeten“, beklagt er. Sein „Erste Erde Epos“ ist der Versuch, die drei auseinanderdriftenden Sphären Wissenschaft, Alltagskultur/Politik und Religion miteinander zu vereinen. Ob dieser gelungen ist, das können die Besucher dieser Lesung ohne Lesung nicht beurteilen, ihnen bleibt nur der Gang zum Büchertisch. Was sie aber zum Auftakt der Literaturwoche erleben, ist ein Intellektueller, dessen Neugier weit über das Menschliche und Alltägliche hinausreicht.

