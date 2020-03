Raphael Bögge droht Ärger wegen Grillfest

Plus Ein Stadtrat beschwert sich beim Landratsamt, dass der Bürgermeister in der Einladung Wahlwerbung für sich und seine Unterstützer betreibt. Damit habe er die Neutralitätspflicht verletzt.

Bekommt Sendens Bürgermeister Raphael Bögge Ärger mit der Rechtsaufsicht am Landratsamt Neu-Ulm ? Nach Informationen unserer Zeitung liegt der Behörde ein entsprechendes Beschwerdeschreiben vor. Es geht um Wahlkampf , um Schulen – und ums Grillen.

Die Kommunalwahl rückt näher, die Kandidaten machen verstärkt Werbung für sich. Die Bögge-Gruppierung Gemeinsam für Senden (GfS) hat im Namen von Vorsitzender Carola Lo Cicero und von Raphael Bögge , der mit „Erster Bürgermeister Stadt Senden “ unterschrieben hat, ein Schreiben an die Sendener Schulen, Kindertageseinrichtungen und Elternbeiräte verschickt. Bögge lädt darin als Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zu einem gemütlichen Grillabend ein, der am kommenden Freitag, 6. März, stattfindet. Das Schreiben ist mit Bildern von Raphael Bögge , der als Bürgermeister für GfS kandidiert, und von Stadtratskandidaten im Wahlkampfstil aufbereitet.

Wahlwerbung in offizieller Eigenschaft als Bürgermeister

Der Stadtrat, der sich beim Landratsamt gemeldet hat, sagt, dies sei Wahlwerbung über Schulen, was zu hinterfragen sei. „Außerdem, und das ist unserer Ansicht nach eine besonders schwere Verletzung der Neutralitätspflicht des Bürgermeisters, ist diese Einladung für eine Wahlveranstaltung auch von Herrn Bögge unterschrieben, und zwar in seiner Eigenschaft als ’Erster Bürgermeister Stadt Senden ’“, heißt es im Schreiben an die Rechtsaufsicht. Es sei unfassbar, dass der Bürgermeister im Namen seines Amts einlade und im gleichen Schreiben Werbung für sich und die Gruppierung mache, die ihn unterstützt. Zudem sei zu prüfen, ob diese Art von Werbung überhaupt in Bildungseinrichtungen verbreitet werden darf.

Stefan Hatzelmann , Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht am Landratsamt , bestätigt den Eingang des Schreibens. Die Rechtsaufsicht prüfe die Vorwürfe zeitnah.

Raphael Bögge selbst sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, eine Veranstaltung wie das Grillfest biete den Teilnehmenden die Möglichkeit, in ungezwungenem Rahmen mit Stadtratskandidaten sowie ihm selbst ins Gespräch zu kommen und Anregungen und Kritik anbringen zu können. „Ich darf Ihnen mitteilen, dass es keine Rechtsvorschrift oder Verordnung gibt, welche das Versenden von Einladungen an den oben genannten Adressatenkreis (an Kindertagesstätten, Schulen und Elternbeiräte, Anmerkung der Redaktion) untersagt“, so Bögge.

An Schulen gilt Grundsatz der politischen Neutralität

An öffentlichen Schulen in Bayern gilt jedoch der Grundsatz politischer Neutralität. Im bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen heißt es in Artikel 84, Absatz 2, zunächst ganz allgemein: Politische Werbung im Rahmen von Schulveranstaltungen oder auf dem Schulgelände ist nicht zulässig.

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sind alle politischen Meinungsäußerungen unter Benutzung der Schule als Informationsverteiler, die primär der gezielten politischen Meinungsbeeinflussung durch eine Partei oder eine sonstige, einem bestimmten politischen Ziel verpflichtete Gruppe dienen, unzulässige politische Werbung im schulrechtlichen Sinne. Im Sendener Fall, ist sich der Stadtrat sicher, treffe es zu, dass Informationen über Schulen verteilt werden sollten, und auch die politische Beeinflussung durch eine Gruppe sei gegeben. Schulleiter sind in solchen Fällen angehalten, Wahlwerbung nicht weiterzugeben. Nach Informationen unserer Zeitung haben einige Schulleiter das Schreiben des Bürgermeisters deswegen auch nicht an Elternbeiräte weitergeschickt.

Anders liegen die Dinge, wenn es sich um reine Informationsveranstaltungen handelt, denn gleichwohl haben Schulen auch den Auftrag der politischen Bildung. Deswegen dürfen beispielsweise Abgeordnete vor Ort über bestimmte Themen referieren. Doch selbst da heißt es: Vier Wochen vor Wahltermin gilt eine Sperrfrist.

Hier lesen Sie mehr zum Thema:

Podiumsdiskussion: Schlagabtausch der Bürgermeister-Kandidaten

Senden baut mehr bezahlbare Wohnungen

Grüne und BiSS unterstützen Schäfer-Rudolf