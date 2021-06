Basketball

vor 58 Min.

Wie Troy Caupain die Ulmer Basketballer durch eine richtig gute Saison führte

Plus Troy Caupain ist der Kopf des Teams mit vielen guten Mitspielern. Er führt die Ulmer Basketballer durch eine richtig gute Saison.

Von Stefan Kümmritz

Es war für Ratiopharm Ulm eine spannende Saison in der Basketball-Bundesliga – und eine wirklich gute. Rang sechs nach der Hauptrunde, Vierter in der Endtabelle, nachdem das Team im Play-off-Halbfinale mit 1:3 gegen Alba Berlin verloren hat und: Das Team ist erst im Halbfinale des Pokalwettbewerbs an Bayern München gescheitert. Das kann sich für die zu Saisonbeginn neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic wirklich sehen lassen.

