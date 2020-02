vor 39 Min.

Rauchmelder wurden wohl vor Wohnungsbrand entfernt

Feuerwehrleute vor dem Mehrfamilienhaus in Ulm, in dem es einen Wohnungsbrand gab.

Ein Mann wird bei einem Brand in Ulm schwer verletzt. Vor dem Mehrfamilienhaus liegen die Rauchmelder in einer Wiese. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von Thomas Heckmann

Schwer verletzt wurde am Montagmorgen ein Mann beim Brand seiner Wohnung am Unteren Eselsberg in Ulm. Kurz nach sieben Uhr morgens alarmierten Anwohner des Mehrfamilienhauses die Feuerwehr. Gut 40 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen in der Wohnung im ersten Stock von außen über eine Drehleiter und durch das Treppenhaus.

Mit einem speziellen Kunststoffvorhang wurde die Wohnung abgeschottet, damit kein giftiger Brandrauch durch das Haus zieht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde zusätzlich Frischluft in das Treppenhaus geblasen. Feuerwehrleute maßen in den umliegenden Wohnungen den Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft, um sichergehen zu können, dass keine Gefahr für die Bewohner der übrigen Wohnungen besteht. In der Brandwohnung fanden die Feuerwehrleute den Bewohner und konnten ihn ins Freie bringen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Mann bei Wohnung in Ulm schwer verletzt

Da die Umstände des Brandes für die eingesetzte Polizei ungewöhnlich erschienen, wurde zusätzlich der Kriminaldauerdienst an die Einsatzstelle geschickt, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. In der Wiese unterhalb der Wohnung lagen fünf Rauchmelder, die offenbar unmittelbar vor dem Brand entfernt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Ausbruch des Feuers führt die Kriminalpolizei.

Angaben zur Schadenhöhe konnte die Polizei noch nicht machen. Während der Löscharbeiten war der bergab führende Teil des Mähringer Weg teilweise blockiert, auch die Straßenbahn konnte in diesem Abschnitt rund eine Stunde nicht fahren. Busse überbrückten den blockierten Abschnitt.

Themen folgen