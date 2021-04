Regenbogenfahne in Thalfingen gestohlen: Ist das Segnungsverbot der Grund?

Plus Als Reaktion auf das erlassene Segnungsverbot für homosexuelle Paare wurde an der Kirche in Thalfingen eine Regenbogenfahne gehisst. Das gefiel nicht jedem. Jetzt fehlt sie und die Polizei ermittelt.

Erst kürzlich wurde die Regenbogenfahne aufgehängt, jetzt fehlt sie und die Kriminalpolizei ermittelt. Als Reaktion auf das vom Vatikan erlassene Segnungsverbot homosexueller Paare hatte die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius in Thalfingen am Kirchplatz die Flagge gehisst. Das kam zwar bei den meisten, aber nicht bei jedem in der Gemeinde gut an und führte offensichtlich zu Meinungsverschiedenheiten. Der Grund für den Diebstahl jetzt?

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Fehlen der vor dem Pfarrhaus gehissten Regenbogenfahne am vergangenen Samstagabend festgestellt. Entwendet wurde auch ein Leintuch, das am Gründonnerstag noch als Tischtuch beim letzten Abendmahl diente. Darauf stand geschrieben: "Jesus liebt alle Menschen". Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich laut Polizei auf rund 30 Euro. Viel bedeutender dürfte hingegen der immaterielle Wert gewesen sein.

Regenbogenfahne in Thalfingen sollte ein Zeichen sein

Mit der Flagge nämlich wollte der Pfarrgemeinderat (PGR) ein Zeichen setzen, nachdem die Glaubenskongregation in Rom verlautbart hatte, die Segnung homosexueller Paare zu verbieten. Man sei "empört", heißt es in einer Stellungnahme, die auf der Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlicht wurde. Der Segen Gottes gelte allen Menschen. "Wir sind es leid, ,an der Basis' ständig Scherben zusammenkehren zu müssen, und können der gegenwärtigen Entwicklung nicht teilnahmslos zusehen."

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Fehlen der vor dem Pfarrhaus gehissten Regenbogenfahne am vergangenen Samstagabend festgestellt. Foto: Wolfgang Kumm, dpa (Symbolbild)

Die Entscheidung, die Fahne aufzuhängen, sei zwar mit großer Mehrheit getroffen worden. Es gab aber auch Gegenstimmen. Eine davon meldete sich jüngst im Elchinger Mitteilungsblatt zu Wort. Darin heißt es: "Mehr Kirchenfeindlichkeit als unter der Regenbogenflagge - aufs engste verbunden mit dem Christopher Street Day in Berlin - ist nicht vorstellbar, bis jetzt." Man müsse beim Verhalten des Vatikans auch den "außenpolitischen" Aspekt berücksichtigen: In der christlichen Orthodoxie, der jüdischen Welt sowie in der islamischen sei Homosexualität verpönt. In Moskau beispielsweise sei das Verbot gut angekommen. In Thalfingen hingegen sei durch die Aktion Vertrauen in die Gemeinschaft verloren gegangen. Der Verfasser war am Dienstag nicht zu erreichen.

Gemeindereferent erstattet Anzeige: "Es hat mit geärgert"

In der Kirchengemeinde aber findet seither ein reger und offener Diskurs zu dem Thema statt. Zuschriften dazu, die nicht beleidigend sind, werden auf der Internetseite von Norbert Ritter, dem Gemeindereferenten in der Pfarreiengemeinschaft in Elchingen, veröffentlicht. Er hat im Namen der Gemeinde auch die Anzeige bei der Polizei gestellt. "Es hat mich geärgert", sagt Ritter und gibt zugleich zu bedenken, dass noch unklar sei, wer und aus welchen Gründen die Flagge entwendet wurde. Es könnte sich auch um einen Dummejungenstreich handeln.

Aufgeben oder gar klein beigeben will man in Thalfingen aber nicht. Nadja Böhm, Mitglied im PGR, hat bereits eine neue Flagge bestellt. Ihr sei es wichtig zu zeigen, dass die Gemeinde "am Leben" ist und bereit sei, sich ein-, aber auch miteinander auseinanderzusetzen. Die neue Flagge soll ein Stück weit auch ein Angebot der Versöhnung sein: Es wird keine reine Regenbogenfahne mehr sein, sondern eine weiße Fahne mit darauf zwei Händen in bunten Farben - und darauf steht: #meingottliebtjedenmenschen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.