Reiche Ernte unter Buchen und Eichen

In diesem Sack befindet sich im Wald gesammeltes und gereinigtes Buchensaatgut, also Bucheckern.

Was mit dem Saatgut aus dem Landkreis Neu-Ulm passiert und welche Bedeutung es für den Klimawald hat

In den vergangenen Wochen konnten aufmerksame Waldbesucher im herbstlichen Buchenwald bei Elchingen grüne Netze am Boden entdecken. Im Staatswald bedeutet das: Erntezeit. Auch in diesem Jahr hat der Forstbetrieb Weißenhorn wieder einen Teil seiner eigenen Saatgutbestände beerntet.

In einem 125 Jahre alten Buchenwald im Forstrevier Kissendorf im Landkreis Neu-Ulm konnten dieses Jahr nach Angaben des Forstbetriebs rund 7,1 Tonnen Bucheckern geerntet werden. Johanna Gierth, Leiterin des Reviers, ist mit dem Ergebnis der Ernte sehr zu frieden. Auch beim Forstunternehmen Stölting, das den Bestand im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten beerntet hat und bereits seit 30 Jahren in ganz Deutschland unterwegs ist, sind nur wenige Ernten bekannt, bei denen ein so gutes Ergebnis erzielt wurde.

Nicht nur am Forstbetrieb Weißenhorn, sondern bayernweit trugen dieses Jahr die Eichen und Buchen sehr viele Früchte. In Forstkreisen spricht man von Mastjahren. Der Begriff Mast hat seinen Ursprung aus Zeiten der Hutewälder, als die Schweine zum Mästen in den Wald getrieben wurden.

Im Oktober und November fallen die vielen Früchte zu Boden. Die Bucheckern landen mit Blättern und Fruchthüllen in den auffällig grünen Netzen, die einige Wochen zuvor unter den Bäumen ausgelegt worden waren. Nachdem die Bucheckern und das Laub maschinell voneinander getrennt wurden, wird das gereinigte Saatgut in Säcke verpackt und anschließend für den Abtransport in den Pflanzgarten der Bayerischen Staatsforsten nach Laufen in Oberbayern vorbereitet. Dort wird das Saatgut aufbereitet und für die An- und Nachzucht von Forstpflanzen verwendet. Insgesamt fielen diesen Herbst im Forstbetrieb Weißenhorn knapp 10,4 Tonnen Buchensaatgut an. Aus einem Kilogramm Bucheckern können ungefähr 800 bis 1000 Bäume gezogen werden, wie der Forstbetrieb mitteilt.

Geerntet werden darf nur in zugelassenen Saatgutbeständen. Die Mutterbäume müssen gesetzlich festgelegte Kriterien wie eine hohe Stabilität, ein gutes Wachstum oder eine gute Anpassungsfähigkeit erfüllen. Im Wald wird noch ein genetischer Fingerabdruck der Samen genommen. So lässt sich später genau nachverfolgen, wo das jeweilige Saatgut herkommt. Im Forstbetrieb Weißenhorn gibt es insgesamt 1500 Hektar zugelassene Saatgutbestände für 14 verschiedene Baumarten, neben Buche vor allem auch für Eiche, Ahorn und Linde.

Um die Herausforderungen der Klimaveränderung zu meistern, haben die Bayerischen Staatsforsten das Ziel, einen stabilen und klimatoleranten Mischwald zu schaffen. Ein wichtiger Baustein für die Verjüngung des Waldes ist das Saatgut der Bäume als Grundlage für die nächste Waldgeneration. Im Bereich des Forstbetriebs verjüngt sich der Wald überwiegend selbst, das heißt auf natürliche Weise. Um in Zukunft auf allen Flächen eine Baumartenvielfalt zu erhalten, sei es dennoch wichtig, die natürliche Verjüngung mit klimatoleranten Mischbaumarten für den zukünftigen Klimawald zu ergänzen, berichtet der Forstbetrieb. Dazu werden jedes Jahr rund 30 Hektar neu gepflanzt, insbesondere Laubbäume wie Buche und Eiche, aber auch Tanne und Douglasie. Die dafür nötigen Pflanzen bezieht der Forstbetrieb aus dem hauseigenen Pflanzgarten in Laufen, der von den Staatswaldbetrieben mit hochwertigem Saatgut versorgt wird.

Der Forstbetrieb Weißenhorn bewirtschaftet eine Staatswaldfläche von ungefähr 14500 Hektar, im Wesentlichen in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen. Große zusammenhängende Landwaldgebiete sind unter anderen der Roggenburger Forst, der Illereichener Wald oder der Staufener Forst. In den historisch bedingt noch vorkommenden nadelholzdominierten Gebieten spielt der Waldumbau hin zu klimastabilen Mischwäldern eine große Rolle. (az)

