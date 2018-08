Rentnerin fotografiert Falschparker: Das gibt Ärger

Eine junge Autofahrerin will nicht, dass ihr Parkverstoß dokumentiert wird - und stößt die Knipserin zu Boden

Wie erst jetzt von der Polizei gemeldet, sind am frühen Mittwochabend zwei Frauen in der Neu-Ulmer Bahnhofsstraße handgreiflich aneinander geraten. Der Grund: ein Streit ums Falschparken. Die 68-jährige Rentnerin hatte in er Straße Fotos von falsch geparkten Autos gemacht, um die Verstöße zu dokumentieren. Das bemerkte eine 20-Jährige, die ebenfalls ihren Wagen dort verbotswidrig abgestellt hatte. Beide Frauen gerieten deswegen heftig aneinander. Schließlich blieb es nicht bei Worten. Nach Darstellung der Polizei stieß die junge Frau die Rentnerin gegen die Brust, woraufhin die Kontrahentin zu Boden fiel. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.