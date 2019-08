06.08.2019

Rettungskräfte und Polizei beim Ferienabenteuer

Auch in diesem Jahr haben die Betreuer in Nersingen wieder ein buntes Programm für die Teilnehmer aufgestellt

Von Andreas Brücken

Den aufregenden und vielversprechenden Namen Ferienabenteuer (Fan) haben sich die Macher vor vielen Jahren einmal für die Betreuungsmaßnahme der Gemeinde Nersingen einfallen lassen. Wer die Aktivitäten kennt, die zwei Wochen lang auf dem Auwaldspielplatz stattfinden, weiß, dass der Namen auch Programm ist. Kinder dürfen hier basteln, kicken und zimmern.

Aufregung herrschte jüngst im Ferienlager, als Rettungskräfte und Polizei erschienen. Doch die Helfer kamen nicht wegen eines Notfalls, sondern um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Polizeihauptkommissarin Elke Neher hatte dabei jede Menge Fragen zu beantworten. Die Kinder durften auch mal die Schutzweste anprobieren und die Dienstmütze aufsetzen.

Als neue Attraktionen haben sich die Betreuer einiges einfallen lassen. So können sich die Teilnehmer (rund 210 sind es in diesem Jahr) in einer Fotobox fotografieren lassen. Mit einem riesigen Fundus an Requisiten hatten die Buben und Mädchen die Möglichkeit, sich vom Steinzeitmenschen bis zum Wesen aus der Zukunft zu verkleiden.

Waghalsige Teilnehmer begaben sich auf den Seilgarten zum Balancieren. Doch Fan-Leiterin Annelie Galgenmüller beruhigt: Das Seil sei nur knapp einen halben Meter über dem Boden, sagt sie. Seit sieben Jahren betreut die 23-Jährige das Ferienabenteuer – mit offensichtlicher Leidenschaft: Denn wenn die jungen Teilnehmer am späten Nachmittag vom Auwaldspielplatz wieder nach Hause gehen, bleiben die meisten der insgesamt 32 Betreuer auch über Nacht in ihren Zelten auf dem Gelände. „Das stärkt den Zusammenhalt im Team“, erklärt Galgenmüller. Kein Wunder also, dass es für viele Teilnehmer ein Traum ist, einmal auch als Betreuer arbeiten zu dürfen. „Man muss gut mit Kindern können, hilfsbereit sein und Verantwortungsbewusstsein haben“, sagt die Leiterin. Das Wichtigste sei jedoch, sagt Galgenmüller, „der Spaß an der Gemeinschaft“.

