Roggenburg

12:30 Uhr

Bessere Wege für Bauern, Radler und Spaziergänger in Roggenburg

Plus Von fünf neuen sogenannten Kernwegen sollen viele profitieren. Doch allein die beiden längsten kosten zwei Millionen Euro. Kann sich Roggenburg das leisten?

Von Angela Häusler

Besser ausgebaute Wege für Landwirte sowie für Spaziergänger und Radler sollen in den nächsten Jahren auf interkommunaler Ebene entstehen - im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber. Auch Roggenburg will in diesem Zusammenhang mehrere Wege zukunftssicher ausbauen: Fünf Feldwege im Gemeindegebiet sollen innerhalb der nächsten Jahre ertüchtigt werden. Spruchreif ist aber noch nichts.

Themen folgen