Neubau setzt Platzmangel im Kindergarten in Biberach ein Ende

Plus Der Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian in Biberach ist erfolgt. Für das Bauprojekt gilt ein ehrgeiziger Zeitplan.

Während sich die echte Sonne hinter Regenwolken versteckte, strahlen an der Sonnenstraße im Roggenburger Ortsteil Biberach die Gesichter der Kinder. Trotz einer schwierigen Entscheidungsfindung im Gemeinderat konnte nun mit den Bauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian begonnen werden. Mit einem ehrgeizigen Terminplan wollen die Beteiligten sicherstellen, dass der Anbau schon im Sommer 2022 fertig ist. Das hat auch etwas mit der Finanzierung zu tun.