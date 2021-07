Kloster Roggenburg feiert 900 Jahre Prämonstratenser mit einer Ausstellung

Plus "Zu jedem guten Werk bereit": Das ist das Motto der Prämonstratenser. Eine Ausstellung im Kloster Roggenburg beleuchtet 900 Jahre Ordensgeschichte.

900 Jahre sind mehr als ein Jubiläum. Wenn eine Gemeinschaft 900 Jahre Bestehen feiert, kann sie von einer gelebten Geschichte erzählen, die Epochen umfasst. Und genau so feiert das Kloster Roggenburg in diesem Jahr, dass vor 900 Jahren ein Wanderprediger einen katholischen Glaubensorden gründete.