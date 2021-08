Konzert mit Helmut Deutsch: So beginnt das Diademus-Festival in Roggenburg

Noch bis Mittwoch sind Tickets für das "Preconcert" des Diademus-Festivals erhältlich. Es findet am 7. August in der Klosterbibliothek Roggenburg statt.

Noch bis zum Mittwoch sind Tickets für das Diademus-"Preconcert" über die Internet-Seite www.diademus.de erhältlich. Dieses erstmals vor dem Festival veranstaltete Konzert vorab findet am 7. August in der Klosterbibliothek Roggenburg statt.

Helmut Deutsch und Catalina Bertucci treten in Roggenburg auf

Zu erleben sind dabei der international renommierte Liedbegleiter Helmut Deutsch, dem die New Yorker Carnegie Hall so vertraut ist wie die Mailänder Scala, und die in Illertissen lebende Sopranistin Catalina Bertucci, die beide seit 2019 eine musikalische Partnerschaft pflegen. Präsentiert wird ein Programm deutschsprachigen Liedguts von Komponisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, das beide Künstler im September auf CD aufnehmen werden.

Benno Schachtner freut sich über den Start von Diademus 2021

"Wir sind überglücklich, Helmut Deutsch bei Diademus begrüßen zu dürfen. Wir konnten in der Geschichte des Festivals bereits viele herausragende Musiker hören, Helmut Deutsch ist allerdings der mit Abstand berühmteste von ihnen", schwärmt Festival-Intendant Benno Schachtner. Das Engagement ging jedoch nicht ohne Hindernisse über die Bühne: Eigentlich sollte das Konzert zu einem anderen Termin stattfinden. Doch Deutsch bekam kurzfristig ein Konzertangebot mit Jonas Kaufmann im Wiener Theater im Park. Deshalb tritt Deutsch nun am kommenden Samstag in Roggenburg auf. (köd)