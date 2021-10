Wasser, Kita und Verkehr: Was die Menschen in Roggenburg umtreibt

Plus Bürgermeister Mathias Stölzle steht den Bürgern Rede und Antwort. Er informiert auch über die laufenden Projekte in der Klostergemeinde.

Mit einem frisch gedrehten Imagefilm über Roggenburg, produziert von der ILE-Region Iller-Roth-Biber, eröffnete Bürgermeister Matthias Stölzle die Bürgerversammlung am Freitagabend. In der Klostergemeinde hat sich im vergangenen Jahr trotz Pandemie einiges bewegt, das machte der Rechenschaftsbericht des Rathauschefs deutlich.