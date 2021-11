Roggenburg

vor 48 Min.

Wenn Gott schwäbelt: Mundartoper "Schwäbische Schöpfung" in Roggenburg

Plus In der "Schwäbischen Schöpfung" singen Gott, Adam und Eva im Dialekt. Ein Brite bringt das Werk von Sebastian Sailer im Kloster Roggenburg auf der Bühne.

Von Dagmar Hub

Opern erklingen vornehmlich in italienischer Sprache. Natürlich gibt es auch Opern in deutscher oder französischer, auch zum Beispiel in ungarischer Sprache. Oper auf Schwäbisch gesungen - das mutet aber zunächst skurril an. Und doch gibt es eine schwäbischsprachige Kammeroper - und deren Hauptpersonen sind niemand anderes als Gott selbst und das von ihm erschaffene Menschenpaar Adam und Eva. Im Dezember ist "Adams und Evas Erschaffung" als Projekt des britischen Künstlers und Regisseurs Martin Butler unter dessen Regie in Roggenburg zu erleben.

