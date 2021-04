Ronnie Biggs, Ex-Enchilada und Co: Die Ulmer Gastro-Szene ist in Bewegung

In der Gastro-Szene von Ulm tut sich was: Die Kette „Royal Donuts“ eröffnet am 1. Mai an der Blau in Ulm. Im Rahmen des Möglichen hat Mario Rizzo (rechts oben) sein Kunst-Café längst offen. Hoang Leon (links unten) zieht in die Neue Straße und Augustiner plus Ronnie-Biggs-Burger gibt’s bald im Ex-Enchilada.

Foto: Helmstädter