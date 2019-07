12:00 Uhr

Rottweiler geht auf Terrier los: Auch Kind ist in der Nähe

Ein Rottweiler ist in Illerberg auf einen Terrier losgegangen.

Ein Rottweiler rennt auf den Gehweg und beißt einen kleineren Hund so heftig, dass dieser in die Klinik muss.

Ein Rottweiler ist in Illerberg auf einen kleineren Hund losgegangen und hat diesen gebissen. Wie die Polizei mitteilt, ging die Besitzerin des kleinen Hundes, eines Tibetterriers, am Freitagvormittag mit ihrem Kleinkind und ihrem Hund im Bereich der Heerstraße spazieren.

Ein Kind saß währenddessen im Kinderwagen

Das Kind saß in einem Kinderwagen und der Tibetterrier befand sich an der Leine. Auf Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens rannte ein Rottweiler vom unversperrten Hof auf den Gehweg und attackierte umgehend den Terrier.

Der Halter des Rottweilers war mit dem Hund auf dem Privatgrundstück unterwegs gewesen, dieser war nicht angeleint. Der Terrier wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass er sofort in eine Tierklinik musste. Die Frau und das kleine Kind im Kinderwagen wurden nicht verletzt.

Die verständigten Polizeibeamten sorgten für den Austausch der Personalien, damit eine Schadensregulierung erfolgen kann. Die zuständige Stadtverwaltung in Vöhringen erhält zudem einen Bericht.

Ähnlicher Fall in Vöhringen: Schäferhund beißt Dackel

In Vöhringen kam es erst vor einigen Monaten zu einem ähnlichen Fall: Ein freilaufender Schäferhund hat sich dort auf einen Dackel gestürzt, ihn gepackt und gebissen. Der kleinere Hund hat den Angaben der Besitzerin geblutet, sei aus dem Halsband geschlüpft und nach Hause gerannt - der Schäferhund hinterher. Er habe den Dackel weiterhin malträtiert, bis dessen Besitzerin ihn mit einem Pfefferspray abwehren konnte. In diesem Fall wollte die Polizei dem Besitzer keinen Vorwurf machen, da der Schäferhund völlig unvorhersehbar weggerannt sei und sich auf den anderen Hund gestürzt habe. Auch in dem Fall hatte die Polizei den Vorfall der Stadtverwaltung gemeldet. Diese wartet auf den genaueren Polizeibericht und überlegt dann, ob eine Maulkorb- oder Leinenpflicht angeordnet werden muss, sagte Jürgen Herzog von der Stadt Vöhringen damals auf Nachfrage unserer Redaktion.

Insgesamt waren in der Stadt Vöhringen zum damaligen Zeitpunkt mehr als 700 Hunde gemeldet. Aber mit solch einem Ausnahmefall habe er noch nie zu tun gehabt, sagte Herzog vom Hauptamt der Kommune. (az)