Ruhiger Schwörmontag – Lob von Ulms OB Gunter Czisch

Plus Die Ordnungshüter haben wenig zu tun – für Verwunderung und Beleidigungen sorgt aber die Zeltstadt auf dem Münsterplatz in Ulm.

Von Von Oliver Helmstädter und Dagmar Hub

Die Polizei verzeichnete einen sehr ruhigen Schwörmontag. Lediglich drei Vorfälle – Beleidigung eines Polizeibeamten durch einen 17-Jährigen, eine Prügelei von zwei Männern und ein Haschischfund – wurden im Ulmer Neuen Bau verzeichnet.

Der Oberbürgermeister ist zufrieden und beeindruckt

Oberbürgermeister Gunter Czisch dankt den Bürgern für die am Schwörmontag überall an den Tag gelegte Disziplin: „Alle haben dazu beigetragen, dass dieser Schwörmontag trotz widriger Umstände doch ein schöner Stadtfeiertag geworden ist!“ Zufriedenheit herrscht im Rathaus aber nicht nur über das respektvolle Miteinander in der Pandemie, sondern auch über die beeindruckende Kreativität, mit der viele auf das ausgefallene Nabada reagiert haben. Von der Robert-Bosch-Schule über den Round-Table-Club, vom Schwörmontags-Rap des Stadtarchivs und der Mobilen Jugendarbeit mit einem digitalen Nabada bis zu Familien, die im Schrebergarten feierten, haben viele „ihr“ Nabada real oder virtuell gefeiert. Das sei echter Ulmer Bürgersinn, lobt Czisch.

Bei sommerlichem Wetter versammelten sich viele auf den Donauwiesen und in der Au. Doch das eingeforderte „Feiern mit Maß und auf Abstand“ funktionierte. Die Donau blieb –abgesehen von patrouillierenden Booten – ganz leer. Bis zum Abend verzeichnete die Polizei gerade einmal drei kleinere Einsätze, auch die Rettungsdienste hatten wenig zu tun.

Es gibt Gerüchte, die Stadt Ulm habe vergessen den Einsatzkräften abzusagen

In den sozialen Medien kursieren jedoch nach dem Schwörmontag Gerüchte, weil Blaulichtorganisationen auf dem südlichen Münsterplatz einen zentralen Behandlungsplatz eingerichtet hatten, obwohl der Schwörmontag wegen der Corona-Epidemie abgesagt worden war. Beispielsweise wird vermutet, die Stadt Ulm habe vergessen, den Blaulichtorganisationen Bescheid zu geben und abzusagen. Auch um Geldverschwendung geht es bei den Spekulationen. „Nein, natürlich nicht“, sagt der Ulmer DRK-Bereitschaftsleiter Manuel Königsdorfer. Die Entscheidung sei das Ergebnis eines wochenlangen Planungsprozesses in Absprache mit der Stadt Ulm und der Polizei gewesen. Weil nicht vorhersagbar war, wie sich die Menschen am Schwörmontag verhalten würden, war so viel Polizei und waren so viele Rettungskräfte im Einsatz wie an normalen Schwörmontagen.

Viele Passanten hätten interessiert nach dem Zweck des Behandlungsplatzes gefragt. Erschreckt habe es die Einsatzkräfte aber, dass sie von manchen Passanten aufgrund ihrer bloßen Anwesenheit beschimpft und beleidigt wurden. „In einem Fall wurde uns neben der Bezeichnung als ,Abschaum’ sogar der Tod gewünscht“, berichtet Königsdorfer, der vermutet, dass dies geschah, weil alle, vom Sanitätshelfer bis zum Arzt, Masken trugen.

Schwörmontag in Ulm unter Ausnahmebedingungen