Sarah Connor singt im Wiblinger Klosterhof

Sarah Connor kommt nach 2016 erneut nach Wiblingen: Am 26. Juli 2020 tritt die deutsche Sängerin im Klosterhof auf. Der Vorverkauf läuft.

Die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor kommt nach ihrem Auftritt 2016 erneut nach Wiblingen: Sie steht am Sonntag, 26. Juli, 2020 im Rahmen einer Open-Air-Tour auf der Bühne im Klosterhof.

Auf der Sommertour wird sie 22 Open-Air-Konzerte in ganz Deutschland geben. Zuletzt hat die Sängerin im Mai ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“ veröffentlicht.

Sängerin Sarah Connor tritt 2020 im Klosterhof Wiblingen auf

Die Tour sei ein Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut und die ihren Adrenalinspiegel steigen lasse: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend“, so Connor in einer Pressemitteilung. Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Wiblingen läuft: Tickets gibt es im Internet sowie ab Freitag, 16. August, um 9 Uhr, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. (az)

